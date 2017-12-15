Eşini ve çocuklarını katleden şahıs hastanede öldü

Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan şahıs, kaldırıldığı hastanede öldü.

Kayseri'de eşi ve 3 çocuğunu bıçakla boğazlarını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 41 yaşındaki Erol Adıyaman, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 2 gün önceMelikgazi ilçesi Taceddinveli Mahallesi'nde meydana geldi. Evde alkol alan Erol Adıyaman, eşi 41 yaşındaki Safiye Adıyaman ile çocukları 16 yaşındaki Selenay, 7 yaşındaki Nazlı Nur ve 3 yaşındaki Çınar Berk'i boğazlarını keserek öldürdü.

Adıyaman daha sonra evi ateşe verip, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan ve duran kalbi gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı.

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Adıyaman, bugün öldü. (Kayseri/DHA)

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