Gebze'de 27 yaşındaki göçmen işçi, mikserin içinde öldü

Gebze'de 27 yaşındaki göçmen işçi Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için yer aldığı parçalama mikserinde, yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Seyid Ali Salimof, temizlik için yer aldığı parçalama mikserinde yaşamını yitirdi.

Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk bir fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycanlı Seyid Ali Salimof, temizlik yapmak için parçalama mikserinin içerisine girdiği sırada Saliof'dan habersiz olan başka bir işçinin makineyi çalıştırdığı belirtildi.

Durumu fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, mikserde sıkışan Salimof'un yaşamını yitirdiğin belirledi.

İtfaiye tarafından çıkarılan Salimof'un cansız bedeni morga kaldırılırken, firma yetkilisi Y.Ç. gözaltına alındı. (Kocaeli/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 13:44

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