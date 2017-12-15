Bitlis'te 4 gün önce başlayan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede, 4 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor.

Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve 3 mahallede 4 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece yarısından sonra kalkacak.

Mutki ve Tatvan'da düzenlenen operasyonlar gerekçesiyle 11 Aralık'ta 12 köy ve 3 mahallede 16.00- 07.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu gece yarısından sonra kalkacak.

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri, Aksu Mahallesi ile Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri, Kömürlü ve Aktoprak mahalleleri bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.59’dan itibaren kaldırılacaktır.” (Bitlis/DHA)

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