Adıyamanlı tütüncüler isyanda: Yasak tütünü bitiriyor

Adıyaman Oturakçı Pazarı'ndaki tütün üreticileri, tütün yasası sebebiyle emeklerinin boşa gittiğini ve borca battıklarını söylüyor. (Fotoğraf: MA)

Meclis Genel Kurulundan geçen makaron veya sigara kağıdına ticari amaçlı sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa, Adıyaman’da tütün üreticileri ve satıcılarını olumsuz etkilemeye başladı. Oturakçı Pazarı’ndaki üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ürünü satamamaktan, tütün ticareti yapan esnaflar ise kent dışına gönderememekten yakınıyor.

‘TÜTÜNLERİM ELİMDE KALDI'

15 yıldır tütün üreticisi ve satıcısı olan 50 yaşındaki 4 çocuk babası Abuzer Akgül, hem üretici hem de satıcının borçlandığını, yasakla birlikte satamadıkları için de borçlarını veremeyecek durumda olduklarını belirtti. “Tütün giderse Adıyaman’ın kaderi değişir” diyen Akgül, “Yazık olacak bu memlekete, bunu bize reva görmesinler. Tütün bizim baba mesleğimizdir. Birçok arkadaşımızın 4 ya da 5 ton tütünü elinde kaldı. Ben hem üretiyorum, hem de satıyorum. Kargo dahil hiçbir şekilde tütünü şehir dışına çıkaramıyoruz. Dolayısıyla biz de burada elimizdeki ürünü satamıyoruz. Kargolar bize ‘Genelge gelmeyene kadar tütünü alamayız’ diyorlar. Anlayacağınız üreticisi de satıcısı da mağdur durumdayız. Benim yaklaşık 2 ton tütünüm var. Elimde kaldı, satamıyorum” dedi.

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‘YASAKTAN KAYNAKLI KİMSE ALMIYOR’

Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyünde 50 yıldır 2 dönümlük araziye ektiği tütünle geçimini sağlayan 61 yaşındaki Şeyho Duymaz ise, “Dededen beri tütün ekiyoruz. Nasıl ki her şehir temel geçim kaynağıyla geçiniyorsa ben de temel geçim kaynağım olan tütünümü rahat bir şekilde satarak geçinmek istiyorum. Bizim dağlık alan olduğu için tarım arazilerimiz azdır. 2 dönümlük arazim var. Yaklaşık olarak 200 kilogram tütün elde ediyoruz. Başka bir şey bizi kurtarmaz. Yasaktan kaynaklı kimse almıyor. Elimdeki ürünümü ne yapacağım? Bize bir çare bulsunlar” ifadelerini kullandı.

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‘AKP’YE OY YOK’

İstanbul’daki dükkanında Adıyaman tütünü satarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Hacı Yılmaz, İsrail, Amerika ve İngiltere’den tütün getirildiğini kaydetti. “Madem bizim tütünümüze yasak konuluyor, bu saatten sonra AKP’ye oy vermiyorum” diyerek tepkisini dile getiren Yılmaz, “Bizim gücümüz devlete yetmiyor; ancak sandıkta gücümüz yeter. Benim İstanbul’da marketim var, tütün alıp satıyorum. Devlet benden vergi istiyorsa vergimizi verelim. Ancak tütün alıp satıyor diye, nasıl gidip cezaevi yatacağız. Ben 40 ya da 50 kilogram tütün alıp gönderecektim. Ancak kargolar almadığı için gönderemiyorum. Buradaki esnaf da para kazanacaktı. Şimdi tütün almadan gitmek zorundayım. Bu işi bırakmak zorunda kalacağım, başka da yapacak bir işim yok” diye konuştu. (Adıyaman/MA)

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