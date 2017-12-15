EMEP üyeleri OSB'de asgari ücret bildirisi dağıttı

Emek Partisi Antalya İl Örgütü, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere 'Asgari ücret en az 2.000 TL olmalı' başlıklı bildiriler dağıttı.

Mahir DOĞAN

Antalya

Emek Partisi (EMEP) Antalya İl Örgütü üyeleri, hazırladıkları "Asgari ücret en az 2.000 TL olmalı" başlıklı bildirileri Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışan işçilere dağıttı.

2018 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları hükümet ve sendikalar arasında sürerken Emek Partisi Antalya İl Örgütü üyeleri, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilerle bildiri dağıtımında bir araya geldi. Cuma namazı çıkışında işçilere "Asgari ücret en az 2.000 TL olmalı" başlıklı bildirileri dağıtan EMEP üyeleri, işçilerle asgari ücretle ilgili konuşarak fikirlerini sordu. OSB'de görev yapan jandarma ekipleri gerekçe göstermeksizin bildiri dağıtımına engel olmak istedi fakat kısa süren bir tartışma sonrası bildiri dağıtımı devam etti.

ASGARİ ÜCRET DEĞİL YAŞAYACAK ÜCRET

Bildiri dağıtımı sırasında işçiler "Aldığımız maaşlar ancak nefes almamıza yetiyor. Bu parayla kendileri bir ay geçinsinler, vallahi ben o maaşa razıyım" derken haklarını almak için bir şeyler yapmak gerektiğini vurguladı.

'SİZ BİZ YOK, HEPİMİZ İŞÇİYİZ'

EMEP üyeleri Antalya OSB'de işçilere asgari ücret ile ilgili bildiri dağıttı (Fotoğraf: EVRENSEL)

Farklı siyasi partilere üye olan işçilerin sohbetinde kendisini ülkücü olarak tanımlayan bir işçinin "Ben ülkücüyüm, bizim partinin umurunda değil asgari ücret" sözüne karşı diğer bir işçi ise "Siz biz yok, hepimiz işçiyiz" dedi.

Tekirdağ'da işçiler: Geçinecek bir ücret istiyoruz’

Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı: 1893 TL

www.evrensel.net