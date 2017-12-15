Filistin direnişine 'terörist' denmesine sessiz kalmışlar

Riyad’taki toplantıda Filistin direniş hareketleri 'terör' olarak yansıtılmış. HDP'li Hüda Kaya tepki gösterdi: İkiyüzlülük.

Muhammet DOĞRU

Riyad’taki İslam İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları Toplantısı’nın açılış videosunda Filistin direniş hareketlerinin “terör” olarak gösterildiğini, Türkiye dahil kimsenin protesto etmediğini aktaran HDP Milletvekili Hüda Kaya, “Türkiye’de çağrı mahiyetinde karar almak ikiyüzlülüktür” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul’da olağanüstü toplandı. İstanbul’da yapılan zirvenin sonucunda açıklanan nihai bildiride, Doğu Kudüs’ü “Filistin Devleti’nin işgal altında başkenti” olarak tanınması kararı alındı. Alınan kararı değerlendiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, zirvede Kudüs’ün başkent olarak ilan edildiği şeklinde haberlere yer verdiğini aktararak, “’Başkent ilan edildi’ değil, başkent kabul edilmeye davet edildi. Aynı ‘One minute’ meselesinde çarpıtılan gerçeklikler gibi, Mavi Marmara meselesinde çarpıtılan gerçeklikler gibi burada da iç kamuoyuna yönelik algı devam ediyor” dedi.

‘İKİYÜZLÜ VE SAHTE POLİTİKALARDIR’

25 Kasım’da Türkiye’nin de dahil olduğu Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Savunma Bakanları toplantısına dikkat çeken Kaya, “İran, Katar gibi birkaç ülke davet edilmedi. Sünni İslam dünyasının çoğunlukla dahil olduğu ve ABD, siyonizmle ilişkileri gayet iyi olan ülkelerin katıldığı bir toplantıydı. Toplantının açılışında gösterilen bir video var. Bunu iç kamuoyundan gizliyorlar. O video gösterilirken Filistin Direniş Hareketleri terör örgütleri olarak gösterildi” dedi. Türkiye’nin ve dün zirveye katılan devletlerin tek bir kelime bile protesto etmediğine vurgu yapan Kaya, “Bugün mü akılları başlarına geldi. Bu kararı vermelerinin ikiyüzlülük, sahte politikalardan başka hiçbir işe yaramayacaktır. İslam ülkelerindeki bilinçli muhalefetin önünü kesmektir” diye belirtti. Erdoğan’ın “Ey İsrail, Ey Siyonizm” gibi söylemlerini en güçlü söylediği dönemlerde, İsrail ile ticari ilişkilerin zirve yaptığı dönemler olduğunu vurgulayan Kaya, siyonizmle mantalite olarak aynı kökten beslendiklerini söyledi. (İstanbul/MA)

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