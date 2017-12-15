Tekirdağ'da işçiler: Geçinecek bir ücret  istiyoruz’

Tekirdağ Valiliği önünde yapılan eylemde, asgari ücretin geçinebilecek bir ücret seviyesine çıkarılması istendi.

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği ve Genel-İş Trakya Şubesi’nin çağrısıyla Tekirdağ Valiliği önünde yapılan eylemde, asgari ücretin geçinebilecek bir ücret seviyesine çıkarılması istendi. Taşeron işçilere şartsız, koşulsuz kadro talebinin de dile getirildiği eylemde, Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

Eylemde yapılan açıklamada AKP döneminde asgari ücretin milli gelir artışının yüzde 30 gerisinde kaldığı ve dolar bazında da eridiği belirtilerek, “Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, milli gelir artışından yararlanması için, geçim ücreti olabilmesi için, yaşanan kayıpların giderilmesi için, asgari ücret net 2300 TL olmalıdır” dendi.

Hükümetin taşeron işçilere kadro açıklamasının endişelere neden olduğu ifade edilen açıklamada, “Yerel yönetimlerde, KİT’lerde çalışan taşeron işçiler kadroya alınmalıdır” dendi. Sınav ve güvenlik soruşturması şartının kaldırılması istenen açıklamada, “Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki taşeron sistemini tümüyle ortadan kaldırana kadar mücadelemiz sürecektir” dendi.

Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmasına da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi “ABD’nin pervasızca açıklamaları bölgedeki barış sürecine zarar vermektedir. Kudüs direnişin başkentidir. Türkiye halkı, emeğiyle geçinen onuruyla yaşayan işçiler her zaman olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındandır.” (Tekirdağ/EVRENSEL)

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