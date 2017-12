Milli Savunma Bakanı: Gündemimizde bedelli askerlik yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bedelli askerlik beklentilerine açıklık getirdi.

AKP hükümetleri döneminde uygulanan bedelli askerlik konusunda beklentilere Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TBMM bütçe görüşmelerinde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusu üzerine açıklık getirdi.

Canikli konuyla ilgili şunları söyledi: “Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylemimiz gerekiyor. Öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde yani şu an itibarıyla, içinde bulunduğumuz an, dönem itibariyle böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 17:32

