İsrail askerleri bir Filistinliyi vurdu

İrfan SAPMAZ

Ramallah

Filistin'in Ramallah kentindeki gösteriler sırasında İsrail askerlerine doğru koşan Filistinli bir protestocu askerler tarafından vuruldu. 21 yaşındaki Muhammet Emim Şehdi Ekil yaşamını yitirdi. Genç için ertesi gün cenaze töreni düzenlendi.

Ramallah'taki gösteriler sırasında vurulan Filistinli zar zor ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermedi.

İsrail askerleri vurulan protestocuyu teslim almak isterken protestocular yaralıyı teslim etmemesi üzerine şiddetli çatışmalar devam etti. Adının Muhammet Emim Şehdi Ekil olduğu öğrenilen yaralı, vurulduktan sonra yaşamını kaybetti. Gencin 21 yaşında olduğu öğrenildi.

BİR GAZETECİ AYAĞINDAN YARALANDI

Çatışmalarda bir gazeteci de ayağından yaralandı. Yaralı gazeteci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kentte yer yer çatışmalar kesiliyor ve tekrar tansiyon yükseliyor. Taş ve sopa kullanan Filistinlilere karşın İsrail askeri ise çatışmada gerçek mermi kullanıyor. Çatışmalarda göstericilerden birden fazla kişi yaralandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

21 YAŞINDAKİ Muhammet Emim Şehdi Ekil Ramallah’a 100 kilometre uzaklıkta bulunan, Al Halil bölgesinde bulunan Beytula kasabasında toprağa verildi. 16 Aralık'ta toprağa verilen Muhammet Emim’in ağabeyi Firas Şehdi Ekil, son derece üzgün olduğunu söyledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 15:34

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