Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi

    • 15 Aralık 2017 15:20

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi tamamlandı. İlk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Galatasaray'a İzmir ekiplerindne Bucaspor, Fenerbahçe'ye İstanbulspor, Beşikaş'a Osmanlıspor çıkarken Trabzonspor ise Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 eşleşmeleri şöyle:

    Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor 

    Atiker Konyaspor-Trabzonspor

    Galatasaray-Bucaspor

    Beşiktaş-Osmanlıspor

    Gençlerbirliği-Bursaspor 

    Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir

    Fenerbahçe-İstanbulspor

    Kayserispor-Antalyaspor (SPOR SERVİSİ)

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