Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'yu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'yu ziyareti etti. Maltepe Cezaevi'ne saat 13.00 sıralarında gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Morali iyi, ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması. Geç gelen adaletin hep sorunlu olduğunu biliyoruz. Adalet bir an önce gelmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Demokrasinin bir gereği bu. İkinci kitabına başlamış durumda" dedi. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 15:39

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