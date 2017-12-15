Barcelona, Arda Turan'ın bonservis bedelini açıkladı

Barcelona, Arda Turan için 20 milyon avro bonservis bedeli istediğini açıkladı.

Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi.

Ajansspor'un haberine göre Arda Turan için Barcelona, 20 milyon avro bonservis bedeli istediğini açıkladı.

KİRALIK OLARAK GİDECEK Mİ?

Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da sözkonusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.

Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Arda bizim evladımız; ancak transferi için kendisiyle görüştüğümüz iddiası doğru değil. Bunlara şaşırıyorum" dedi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 15:13

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