Sumitomo işçisine jandarma barikatı

Birkan BULUT

Ankara

Çankırı'da bulunan Sumitomo fabrikasında Lastik-İş'e üye olmalarının ardından işten atılan işçilerin direnişi sürüyor. Sabah vardiyasına gelen işçiler jandarma barikatıyla karşılaştı. 2 günlük izinden dönen işçiler fabrikaya sokulmadı. Jandarmanın sadece servisle gelen işçilerin fabrikaya girebileceğini söylemesi üzerine işçiler geri dönmek zorunda kaldı.

Lastik-İş yöneticileri ile jandarma arasında da bir görüşme gerçekleşti. Sabah saatlerinde sendikacıları içeri çağıran jandarma, pazar günü Başbakan Binali Yıldırım'ın açılış töreni için kente geleceğini söyleyerek eylemin sonlandırılmasını istedi. Ancak sendika yöneticileri talepleri kabul edilene kadar fabrika önünden ayrılmayacaklarını söyledi. Konuştuğumuz işçiler de “Başbakan buyursun gelsin. İşe geri alınana kadar buradayız” dedi.

Öte yandan işçiler, patronun direnişi kırmak fabrika içindeki işçilere imza ile “Böyle bir yasadışı eyleme katılmayacağım. Şirketime söz veriyorum” yazdırmaya çalıştığını söyledi. Kimi işçilerin bunu reddettiği belirtiliyor.

Çankırı'da lastik fabrikası, Japonya sermayeli Sumitomo’da çalışan işçilerin işten atmalara karşı başlattığı direniş sürüyor. DİSK/Lastik-İş’e işçilerin üye olmasıyla, sendikanın yetki başvurusu yapması üzerine 13 işçi işten atılınca, fabrikadaki diğer işçiler de iş bıraktılar. Toyota için lastik üreten Sumitomo’da bine yakın işçi çalışıyor. 2015 yılında üretime başlayan fabrikada çalışanların çoğu genç işçiler. Salı günü başlattıkları yemekhane eyleminde Sumitomo CEO’su Norifumi Fujimoto'nun “15 dakika içerisinde mesainize başlamanızı istiyorum. Aksi halde iş akitleriniz feshedilecek” tehdidinden sonra başlayan direnişle işçiler gece gündüz fabrikanın önünden ayrılmıyor. İşçilerin iş bırakmasından bu yana jandarma da fabrikanın kapısında bekleyişini sürdürüyor.

Patronun işçilerin direnişi kırmak fabrika içindeki işçilere “Şirketimizden özür diliyoruz. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok pişmanım. Bir dahakine her ne baskı olursa olsun böyle bir yasadışı eyleme katılmayacağım. Şirketime söz veriyorum” yazdırılarak imza attırılmak isteniyor. Kimi işçilerin bunu reddettiği belirtiliyor.

İŞÇİLERİN 3 TALEBİ VAR

İşçilerin belirlediği 3 talep var: Atılan işçilerin işe geri alınması, fabrikadaki baskıların kalkması ve koşulların düzeltilmesi, Lastik-İş Sendikası'nın örgütlülüğünün kabul edilmesi. Direnişlerini gazetemize anlatan bir işçi, işe girdiklerinden beri Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası'na üye olmaya zorlandıklarını söyledi. Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi'nde üye yaptırıldıklarını anlatan işçi, fabrikada e-devlet şifrelerinin alınarak sendikaya üye yapıldıklarını anlattı. İşçi e-devlet şifrelerinin zorla ellerinden alındığı nedeniyle savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Petrol-İş'ten memnun olmadıklarını ve bu nedenle sendika değiştirmek istediklerini belirten işçi, fabrikanın buna sert yanıt verdiğini aktardı. Lastik-İş'e üye olduktan sonra işten atmaların olduğunu söyleyen işçi, “Greve çıkmamızın sebebi sendikalı 13 arkadaşımızın işten atılması. Lastik-iş Sendikası ile görüşme taleplerinin reddedilmesi. Biz haklarımız için Lastik-İş'i tercih ettik” dedi.

PATRON NİŞANI DA BOZDU

İşçilerin iş bırakmaması için patron tehditlere de başvurdu. İş bıraktıktan sonra ailelerinin fabrika tarafından telefon aranarak tehdit edildiğini dile getiren bir işçi, birleştikleri ve ses çıkardıkları için patronun kendilerini bırakıp ailelere yöneldiğini söyledi. İşçi, şöyle devam etti:

“3 saat önce yanımda çalışan arkadaşıma telefon geldi. Kayınpederi nişanı attı, çocuk koşa koşa gitti. Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Biz Lastik-İş Sendikasını istiyoruz. Üç gün işinde 935 işçi olarak üye olduk. Ancak yüz kızartıcı suç bahanesiyle işten atıldık. DİSK'e üye olduğumuz için 'Sizin aidatlarınız teröristlere gidecek' diyerek bizi milliyetçi yanımızdan vurmak istediler ama arkadaşlarımız işe geri alınana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

RAPORLUYKEN İŞTEN ATILMIŞ

İşçi Hüseyin Aydoğdu da raporlu olduğu gün işten atıldığını anlattı. O gün 4-12 vardiyasına geldiklerini ve servis beklediklerini anlatan Aydoğdu, “İçeri girmek için kapıya yöneldik. Kartımızı basıp, girip çıkacaktır. Ancak kart okunmadı, hiçbirimizi almadılar. Hastaneden raporum olmasına rağmen iş akdimi feshettiler” dedi.

MESAİNİN SONU YOK!

İşçilerin en önemli taleplerinden biri de çalışma koşullarının düzeltilmesi. Çalışma koşullarını anlatan işçiler, asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldıklarını söyledi. İkramiyeler, geç verilen mesai ücretleri, tatil günlerinde çalıştıklarında eksik para almaları gibi sorunlar yaşadıklarını sıralayan işçiler, en çok sonu olmayan mesailere tepkili. Normalde 8 saatlik 3 vardiya ile çalışan işçiler, defalarca iki vardiya çalıştırıldıklarını anlattı. Kimi 4-12 vardiyasına gelip sabaha kadar çalışıyor, kimi de sabah saat 8'de gelip gece 12'ye kadar mesaiye kalıyor.

FABRİKADA YATIP KALKMASINA DA İZİN VERMEDİLER

Kırıkkale'de yaşadığını belirten bir işçi, “16 saat mesaiye kalıyorsun. Kırıkkale'den buraya gelmek bir buçuk saat. Yolu da hesaba katınca o gün sana 5 saat kalıyor. Ben 5 saatte uyuyayım mı, yemek mi yiyeyim, eşimi çocuğumu mu göreyim. Birkaç kere mescitte yatayım birkaç saat için o kadar yolu çekmeyeyim dedim ama fabrikada kalmama da izin vermediler” dedi.

Sumitomo işçileri sendika hakkı için direniyor

CHP MİLLETVEKİLİ SUMİTOMO İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işten atmalara karşı iş bırakan Sumitomo işçilerini ziyaret etti. Sumitomo Lastik Fabrikası’nda sendika yöneticileri ve işçilerle görüşen Gürer, sendikal faaliyetlerin işten çıkarılmak için bir sebep olamayacağını söyledi. Her çalışanın istediği sendikaya üye olabileceğini vurgulayan Gürer, “Sendikalar arasında parti olarak biz bir tercihte bulunmaya gelmedik. Bu konu siz emekçilerin kararıdır. İşçilerin tercihine saygılıyız ancak sendikal tercih nedeni ile işten atılmalar olmamalı. Emek en yüce değerdir. Alın terine herkes saygılı olmalıdır. Emeğin baskı altına alınmasına karşıyız. Atılan işçilerin işe alınması için işverene çağrı yapıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 14:34

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