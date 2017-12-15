‘Kamudaki bütün taşeron işçilere kadro açılsın’

Diyarbakır'da Genel İş ve Güvenlik Sen ve Enerji Sen, taşeron yasasına ilişkin yaptıkları açıklamada tüm işçilere kadro açılmasını istedi.

Diyarbakır’da DİSK’e bağlı Genel İş ve Güvenlik Sen ve Enerji Sen sendikaları gündemde olan taşeron yasasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yüz binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren konunun muhatabı olan sendikalar ile müzakere edilmeden yapılması eleştirilerek, kamudaki bütün taşeron işçilere kadro açılması istendi.

Sendika binasında yapılan basın açıklamasını okuyan Genel-İş sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Selvi Ok, belediye hizmetinde çalışan yüzbinlerce taşeron işçinin kadroya alınmayacağını, belediye işverenlerinin insafına göre belediye şirketlerinde istihdam edileceğini söyledi.

‘400 BİN İŞÇİ KADROSUZ KALDI’

“Hükümet’in ilan ettiği rakamlara göre 400 bin işçi kadrosuz ve güvencesiz kalmıştır” diye konuşan Ok, “ Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idare, belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kapsama alındığı anlaşılmaktadır. Buna göre kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş olacaktır. Hükümet tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde belediyelerce yapılacak bütün işlemlerinde işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını, kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülleri işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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