İzmir’de OHAL Komisyonu'na çağrı

İzmir'de KESK üyeleri OHAL inceleme komisyonunu bir an önce karar almaya çağırdı.

23 Ocak 2017 tarihli kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kuruluşunun üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir karar vermemiş olması kamu emekçileri tarafından protesto edildi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Konak PTT'den yaptığı faks çekme eylemi ile haksız yere ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadıkları mağduriyeti gidermek için OHAL İnceleme Komisyonu'nu harekete geçmeye davet etti.

Faks çekme eylemi öncesi basına açıklamada bulunan KESK Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Mustafa Güven 'Komisyon AKP’den, tek adamdan talimat mı beklemektedir ?' sorusunu sordu? KESK'in komisyona yönelik kaygılarına da değinen Güven "Komisyonun vereceği olumsuz kararlar için sadece Ankara’da iki mahkeme belirlenmiş olması kabul edilemez. Yıllarca komisyon kararını beklememizin istendiği yetmezmiş gibi yılları bulacak mahkeme süreçleri dayatılmaktadır.

Ülkemiz temel hak ve özgürlüklerin, hukukun bu kadar ayaklar altına alınmasını daha fazla kaldıracak durumda değildir" dedi.

İhraç edilen on binlerce kamu emekçisinin yaşama tutunmak için büyük bir mücadele verdiğini de ifade eden Güven şunları söyledi "Elbet bu ülkede demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. O zaman gayri hukuki bir şekilde mitingleri, temel hakları yasaklayan kamu idarecileri, yolsuzluklarının üstünü OHAL zırhıyla örten iktidar sahipleri hesap vermekten kaçamayacaklardır. Haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine dönünceye, OHAL kaldırılıncaya kadar ve KHK’lar iptal edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz, sürecin takipçisi olacağız'. (İzmir/EVRENSEL)

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