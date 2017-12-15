Maraş’ta anma öncesi bir aylık etkinlik yasağı

Maraş Valiliği, Maraş Katliamının yıl dönümüne sayılı günler kala, kentte 1 ay sürecek etkinlik yasağı ilan etti.

19 Aralık 1978 Maraş Katliamının 39’uncu yıl dönümüne sayılı günler kala, Valilik anma, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinlikleri 12 Ocak 2018 tarihine kadar yasakladı. Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, huzur güven ve kamu düzeni ortamının bozulmaması gerekçesiyle etkinlik yasağı getirildiğini duyurdu.



Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: “İdarece; ilimiz sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. Maddesi (m) bendi doğrultusunda il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 12 Aralık 2017 günü saat 08.00'den 12 Ocak 2018 günü saat 17.00'ye kadar yasaklanmıştır.” (Maraş/MA)

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