Zonguldak’ta ‘OHAL kaldırılsın’ kampanyası

Zonguldak'ta KESK Şubeler Platformu tarafından 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' başlıklı kampanya başlatıldı.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu tarafından Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde 'OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz' standı açıldı. İki gün boyunca açık kalacak standta vatandaşlara DİSK, KESK TMMOB ve TTB tarafından bastırılan ‘OHAL Değil Demokrasi’ başlıklı bildiri dağıtılacak.

KESK Zonguldak Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hayri Anıl Çetin, 16 aydır devam eden OHAL uygulamasıyla meclisin devre dışı bırakıldığını, hiçbir adli ve idari işlem yapılmadan 130 binin üzerinde kamu emekçinin işinden edildiğini, 50'nin üzerinde kişinin intihar ettiğini söyleyerek, “OHAL uygulamasının uzatılmamasını ve son bulmasını istiyoruz” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

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