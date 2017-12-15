Reza Zarrab soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “casusluk” soruşturması kapsamında Reza Zarrab ile ilişkisi olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab hakkında başlatılan “siyasi casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zarrab’ın “kara kutusu” olarak ifade edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesi nedeniyle daha sonra gözaltına alınan 14 şüpheli ise ifadelerinin alınmalarının ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

'CASUSLUK' GEREKÇESİYLE MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rıza Sarraf ve yakınlarının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılık, şüpheli Sarraf'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaşmıştı. Bu kapsamda Sarraf'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Soruşturma genişletilmesi üzerine 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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