HDP'li Aysel Tuğluk tahliye edilmedi

Tutuklu bulunduğu davanın 3’üncü duruşmasına getirilmeyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun kullanıldığı duruşma öncesi Adliye çevresinde yoğun önlemler alındı.



Tuğluk, sağlık raporu vererek SEGBİS yoluyla duruşmaya katılmadı. Savcı Tuğluk’un mevcut delil durumu, tutuklu geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

‘İDDİANAME DE MÜTALAA DA POLİS FEZLEKESİNİN AYNISI’

Avukat Levent Kanat, yargılamanın başından beri mahkemeye katıldığını belirterek, “Mahkeme heyeti ciddi bir acelecilik yapıyor. Mahkemenin savcısı değişmiş, giden savcı bu yargılamada hakimiyet oluşturmuştu. Giden savcının yazdığı iddianame polis fezlekesinin aynısıdır. Mütalaası da polis fezlekesinin aynısıydı. Bu nedenle dosyanın tekrar cumhuriyet savcısına gönderilerek tekrar mütalaa yazılması adil yargılama için gereklidir” diye konuştu. Kanat, tutukluluk halinin infaza dönüştüğünü belirterek, Tuğluk’un tahliyesini talep etti.

‘TAPELER ÇARPITILMIŞ’

Avukat Yusuf Alataş da, savcının ilk duruşmada esas hakkında mütalaa vermesine tepki göstererek, “Savcı mütalaasını verdi; ancak ne müvekkil konuşmuştu, ne de savunma tarafı konuşmuştu. Böyle bir yargılama olamaz. Bu husus adil yargılamayı ortadan kaldıran bir husustur” dedi. Dosyada bulunan Tuğluk’a ait tapelerin çarpıtıldığını söyleyen Alataş, “Bu tapelerin bizim incelememiz için kaynağından talep edilmesini istiyoruz” dedi. Tuğluk’un 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklandığını hatırlatan Alataş, kaçma ihtimali olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Levent Kanat tekrar söz alarak, “Tahliye talebimizi yeniliyoruz ancak Tuğluk tahliye edilmeyecekse, bir sonraki duruşmada hazır edilmesini talep ediyoruz” dedi.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tapelerin yeniden istenmesinin reddine, tutukluluk halinin devamına, Tuğluk’un bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mart 2018’e erteledi. (MA)

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