Polis kurşunu ile felç kalan Atalay'ın davası sonuçlandı

Polis kurşunu ile felç kalan Selami Atalay'ın davası AİHM'de sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın 68 bin avroluk tazminat teklifi kabul edildi.

İzmir'in Güzeltepe Semti'nde 2003 yılında futbol maçını izlerken, Güzeltepe Karakolu'na bağlı polislerin açtığı ateş sonucu, ömür boyu felç kalarak, tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Selami Atalay'ın açmış olduğu dava sonuçlandı.

Atalay'ın açtığı davada yerel mahkeme polislere beraat, kendisine ise 'görevli polis memuruna görevini yaptırmamak için direndikleri' iddiasıyla 6 ay 20'şer gün hapis cezası çıktı. Kararı Yargıtay da onadı.

Yüzde 95 oranında sakat kalan Atalay, Türkiye'deki adalet bulamayınca AİHM'e başvurmak zorunda kaldı. Dosya kabul edildi. Atalay "ihlal tespiti" ile "maddi ve manevi tazminat davası" açtı. 5 yıllık süreçte AİHM'de de karar çıkmaması üzerine Atalay Adalet Bakanlığı'nın tazminat teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bakanlık, Atalay'a 68 bin avro ödeyecekken AİHM'deki dosyada dostane çözüm kapsamında düşürüldü. (İzmir/EVRENSEL)

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