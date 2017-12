Grenfell yangını: 6 ay geçti, adalet hâlâ gelmedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 71 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell yangınının 6. ayında devletin verdiği sözler yerini bulmadı.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Kensington bölgesindeki 24 katlı Grenfell Tower’da 71 kişinin hayatını kaybettiği yangında, hayatını kaybedenler için adalet hâlâ gelmedi. 14 Haziran’da meydana gelen yangından sonra, belediye, hükümet ve binanın bakımından sorumlu olan inşaat firmalarının sorumlu tutulup, binanın bakımının yapılmadığı ve yangına müdahalenin de gecikmeli olduğu belirtilmişti.

‘SESSİZ YÜRÜYÜŞLER’ DEVAM EDİYOR

Her ayın 14’ünde yapılan sessiz yürüyüşler devam ederken 6. ay vesilesiyle devlet erkanı da bir anma düzenledi. Ünlü St. Paul’s Katedrali’nde düzenlenen anmaya, Başbakan Theresa May, ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, sanatçı Adele, Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, Prens Harry ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Rahip Graham Tomlip, yaşananları unutmadıklarını bölge halkına göstermeye çalıştıklarını söyledi.

İKİ AYRI ANMA

Her ayın 14’ünde yapılan sessiz yürüyüş ise 6. ayında yine Grenfell Tower yakınlarında yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe, her zaman olduğu gibi sendikalar, bölge halkı ve çok sayıda kampanya grubunun yanı sıra siyasi partiler katıldı. Burada yapılan konuşmalarda, yangından sonra Başbakan May’in 3 hafta içinde evsiz kalanlara ev tahsis edecekleri sözü hatırlatılarak, yangından sağ kurtulan çoğu kişinin hâlâ evsiz olduğu belirtildi.

Katedraldaki anmaya katılan ve yangından sağ kurtulanlar ve yakınları ile konuşan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, “Tam bir rezalet. Hükümet hâlâ ders almamış ve ülkedeki diğer yüksek katlı binaların bakım, onarım ve güvenliği sağlanmış değil” dedi.

Londra yangını sınıf yangını çıktı!

DAVA PAZARTESİ BAŞLIYOR

Yangına ilişkin açılan dava ise pazartesi görülmeye başlanacak. Toplam 270 bin sayfa belgenin hazırlandığı davanın uzun yıllar sürmesi beklenirken, bölge halkı sorumluların cezalandırılması için sürecin hızlandırılmasını istiyor. Özellikle, belediyenin anlaştığı inşaat firmalarının, güvenlik önlemleri almamasının üzerine gitmek isteyen ölenlerin yakınları, hükümetin de verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor.

BAŞBAKAN SÖZÜNDE DURMADI

24 katlı bina, Londra’nın en zengin bölgelerinden biri olan Kensington and Chelsea Belediye sınırları içindeydi. Bu binanın özellikle göçmen ve işsizlerin kaldığı bir bina olmasından, zenginlerin keyfinin kaçtığı belirtiliyordu. Binaya bakım ve onarımın yanı sıra, güvenlik için herhangi bir şey yapılmazken, görünümünün değiştirilmesi için plastik bir kaplama atıldığı ve bunun da yangının hızla yayılmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Toplam 129 dairenin olduğu Grenfell Tower’da 293 kişi yaşıyordu. 222 kişi yangından kaçmayı başarmış ve 71 kişi de hayatını kaybetmişti. Yangın tam 60 saat sürmüştü ve bu da eleştirilen konular arasında. Yangından sonra Kensington and Chelsea Belediye Başkanı istifa etmiş ve Başbakan May de, 3 hafta içinde evsiz kalanlara ev temin edeceklerini ve yangınla ilgili bir soruşturma açılarak sorumluların cezalandırılacağı sözünü vermişti. Aradan geçen 6 ay içinde, sorumluların cezalandırılması bir tarafa, yangından zor canını kurtaranlara başlarını sokacak bir ev verilmedi.

Londra'da 24 katlı binada yangın: 71 ölü

Londra yangını: Bir yangın ve iki sınıf

www.evrensel.net