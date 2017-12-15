Mahkeme: Slogan yok ama ortamdan da rahatsız değil

Yürüyüşe katılan milletvekili danışmanlarının ihracı ‘Slogan yok ama bulundukları ortamdan da rahatsız olmadıkları’ gerekçesiyle hukuka uygun bulundu.

Meclis Yüksek Disiplin Kurulu'nun milletvekillerin yanında yer alan danışmanları ihraç kararına dair itirazı, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme “danışmanların slogan atmadığı ancak bulunduğu ortamda rahatsız olmadığı” gerekçesiyle kararı hukuka uygun buldu.

Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki "dokunulmazlık" görüşmelerinde HDP milletvekillerinin komisyonu terk ederek HDP grup binasına kadar yaptıkları yürüyüş HDP'li 3 danışman için de ihraç gerekçesi sayılmıştı. Bu karara itiraz edildi.

SÖZLEŞME GEREĞİ VEKİLİNİN YANINDA OLMAK ZORUNDA

Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’in haberine göre; HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in danışmanı Muhammed Kaya'nın Meclis Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmesi sonrası karar, İdare Mahkemesi'ne taşındı. Kaya, başvurusunda yaptığı hizmet sözleşmesi gereği bağlı bulunduğu vekilin çağrısı üzerine yanında bulunması gerektiği için o gün orada hazır bulunduğunu ve dolayısıyla bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedi. İptal istemiyle açılan davaya o sırada çekilen görüntülere ilişkin de düzenlenen 21 kişilik bilirkişi raporu sunuldu.

Raporda Kaya'nın herhangi bir slogan atmadığı sabit olduğu da yer aldı.

'SLOGAN YOK AMA RAHATSIZLIK DUYMUYOR’

Ancak buna rağmen sadece görevi gereği milletvekilinin yanında olan Kaya'nın bu itirazına "bulunduğu ortamdan rahatsızlık duymadığı " gerekçesiyle ret kararı çıktı.



Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde verdiği kararda şöyle denildi: "Dosya içinde davacının da bulunduğu protesto yürüyüşüne ait görüntülerin incelemesinde davacının da slogan atan kişilerle birlikte yürüyüşü gerçekleştirdiği ve bulunduğu ortamdan rahatsız olmadığı görüntülerden anlaşıldığından ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak ve grev gibi eylemlere katılmak fiilinin gerçekleştirildiği sabit olduğundan tesis edilen dava konusunda işlemde aykırılık bulunmamaktadır." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 10:55

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