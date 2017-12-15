Eylül 2017'de işsizlik oranı yüzde 10.6 oldu

Türkiye'de eylül ayı işsizlik oranı yüzde 10.6 olarak açıklandı.

Türkiye'de resmi işsizlik oranı, eylül döneminde yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Eylül 2016'da yüzde 11.3; bir önceki ağustos ayında ise yüzde 10.6 düzeyinde yer almıştı.

Dunya.com'un yansıttığı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.8 puanlık azalış ile yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47.9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20.3’ü tarım, yüzde 18.8’i sanayi, yüzde 7.7’si inşaat, yüzde 53.1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2 puan, sanayi sektörünün payı 0.3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü 2017 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 53.6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 73.1, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34.5 olarak gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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