Boğaziçi’de 7’nci kez spor ödülleri verilecek

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri 18 Aralık Pazartesi günü sahiplerini bulacak. (Foto: Arşiv)

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini bulacak. Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından organize edilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de saat 20.00’de kokteyl ile başlayacak olan etkinlik, saat 21.00’de ödül töreni ile devam edecek. Halk oyunun ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin söz sahibi olduğu, spordaki ve medyadaki öncü isimlerin ağırlandığı, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının ve akademisyenlerinin katıldığı ödül töreni, Özgür Buzbaş’ın ve Sinem Ökten’in sunumuyla gerçekleşecek. Törende Yılın En İyi Takımı, Yılın Yöneticisi ve Yılın En İyi Spor Yorumcusu gibi 10 farklı kategoride kazananlar ödüllerini alacak.

Fikret Orman, Maurizio Gherardini, Mehmet Demirkol gibi isimlerin ödülleriyle buluşacakları törenin son kısmında ise oylamadan bağımsız olarak belirlenen özel kategori ‘Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği)’ dalında Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı gibi adaylar ödüllerini alacak. (SPOR SERVİSİ)

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