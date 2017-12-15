    • MESS, cuma yürüyüşleriyle protesto edildi

    Metal işçileri, yüzde 3,2 zam ve 3 yıllık sözleşme dayatan MESS'i protesto etmeye devam ediyor.

    15 Aralık 2017 09:32

    MESS protestosu kapsamında Birleşik Metal İş üyesi işçiler, MESS'i Cuma yürüyüşleriyle protesto etti. Sabah vardiyası girişleri öncesi servislerden inerek fabrikaya yürüyen işçiler, MESS dayatmalarına teslim olmayacaklarını belirterek, birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

    Eylem nedeniyle üretim bir süre aksadı.

    Renta
    Renta/Eskişehir
    Renta
    Renta/Eskişehir
    Bursa SCM işçileri
    SCM/Bursa
    Yücel Boru
    Yücel Boru/Gebze
    Yücel Boru
    Yücel Boru/Osmaniye

    (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 12:37
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