MESS, cuma yürüyüşleriyle protesto edildi

MESS protestosu kapsamında Birleşik Metal İş üyesi işçiler, MESS'i Cuma yürüyüşleriyle protesto etti. Sabah vardiyası girişleri öncesi servislerden inerek fabrikaya yürüyen işçiler, MESS dayatmalarına teslim olmayacaklarını belirterek, birlik ve mücadele çağrısı yaptı.

Eylem nedeniyle üretim bir süre aksadı.

Renta/Eskişehir

Renta/Eskişehir

SCM/Bursa

Yücel Boru/Gebze

Yücel Boru/Osmaniye

(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 12:37

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