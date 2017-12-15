Ronaldinho siyasete ‘sağ’dan giriyor

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun, 'Brezilya'nın Trump'ı' Jair Bolsonaro ile yakınlığının siyasi birlikteliğe dönüşeceği konuşuluyor.

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, sağcı siyasetlerle flört halinde. O Globo’nun haberine göre 37 yaşındaki Ronaldinho Gaucho, ülkesinde sağcı Patriota partisinden Minas Gerais eyalet seçimlerine gireceğini açıkladı.

Ronaldinho ayrıca bu hafta Brezilya’nın Donald Trump’ı olarak adlandırılan aşırı sağcı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Bolsonaro’nun bir başka sağcı parti olan Sosyal Hristiyan Partisi’nde başkanlığı elde etmesi halinde, eski futbolcunun Ekim 2018’deki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağı belirtiliyor.

Bolsonaro, eşcinsellere, kürtaj hakkına karşıtlığıyla, bireysel silahlanma ve ordu destekçiliğiyle biliniyor.

BREZİLYA'NIN FUTBOLCU SİYASETÇİLERİ

Brezilya, siyasetle yakından ilgilenen futbolculara yabancı değil. Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak anılan Pele, 1995-1998 arası Spor Bakanlığı yapmıştı. Son dönemde öne çıkan isimler arasında ise ülke tarihinin en önemli golcülerinden ikisi var. Romario, Brezilya Sosyalist Partisi’nden milletvekili seçilmişti. Romario’nun milli takımda hücum hattındaki partnerlerinden Bebeto da Demokratik İşçi Partisi’nden seçilmişti. (SPOR SERVİSİ)

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