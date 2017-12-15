    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 15 Aralık 2017

    Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?

    15 Aralık 2017 09:05

    Erdoğan'ın istihdam teşviği açıklaması, Kudüs krizi, Zarrab davası, Kemal Kurkut cinayeti davası ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

    15 Aralık Cuma günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 09:47
    www.evrensel.net