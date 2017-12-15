Reina sanığı IŞİD üyesi olduğunu itiraf etti

Reina Katliamı davasının dördüncü duruşmasında sanık Abdurrauf Sert, savunmasında IŞİD üyesi olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Reina davasının dün görülen dördüncü duruşmasında mahkeme, sanık Abdurrauf Sert’in savunmasının “kamu güvenliğini etkileyeceği” gerekçesiyle basın mensuplarını salondan çıkardı. Kapalı görülen duruşmada Sert’in IŞİD üyesi olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Yeni yıl gecesi 39 kişinin ölümüyle, 79 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Reina katliamına ilişkin 51’i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün, Silivri Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık da duruşmaya tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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‘ZORLA IŞİD ÜYESİ YAPILDIM’

Duruşmanın dün öğleden sonraki oturumunda mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklardan Abdurrauf Sert'in kamu güvenliğini etkileyecek beyanlarda bulunacağını ve duruşmanın kapalı görülmesini talep ettiğini söyledi. Duruşma savcısı talebin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de talebini kabul ederek “Kamu güvenliğini etkileycek beyanlar” gerekçesiyle Sert'in savunması yönünden duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi. Kararın üzerine basın mensupları ve izleyiciler ile Sert'in savunmasını çevirecek Fransız tercüman haricindeki diğer tercümanlar salondan çıkarıldı. İddianamede, Masharipov ile birlikte faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunduğu belirtilen sanık Sert'in, IŞİD'in madafa diye geçen “güvenli evlerinden” sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren Eyüp Korkusuz'un yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Kapalı gerçekleşen oturumda Sert’in, firari şüpheli Muhammet Erol Yıldız tarafından zorla IŞİD üyesi yapıldığını ve zorla IŞİD flaması önünde silahlı fotoğraf çektirdiğini söylediği öğrenildi. IŞİD'in “güvenli evlerinden” sorumlu olduğunu kabul eden Sert'in duruşmada bu evlerin adresini verdiği, bu bilgileri emniyet ile de paylaştığı kaydedildi. Sert’in, kendinden önceki ev sorumlusunun telefonunu kullandığı için telefonunda Masharipov'un kaldığı evin kira kontratı, IŞİD militanlarının fotoğrafları, kira sözleşmeleri ve para transferlerine ait dekont fotoğraflarının bulunduğunu söylediği de edinilen bilgiler arasında.

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