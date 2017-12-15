‘Altınmarka’ ama sendika düşmanı

Eren Ergine, İstanbul Kıraç'taki çikolata üreticisi Altınmarka'da çalışırken Gıda-İş'e üye olduğu için işten atılan Ali Purhan ile konuştu.

Eren ERGİNE

İstanbul

İstanbul Kıraç’ta bulunan dünyanın 6. en büyük kakao üreticisi ve 2. en büyük endüstriyel çikolata üreticisi Altınmarka, DİSK/Gıda-İş’e üye olan Ali Purhan’ı işten attı. İçeride sendikal faaliyet olduğunu öğrenen şirket yetkilileri, işçileri tek tek sorgu odalarına çekerek işçiler üzerinde baskı kuruyor.

‘İŞİMİZİN ADI YOKTU’

1992 yılında kurulan Altınmarka, son 25 yılda katlanarak önemli bir dünya oyuncusu haline geldi. Nestle, Kraft, Ferroro gibi markaların tedarikçisi olan Altınmarka dünya çapında 50 ülkeye üretim yapıyor. Bu büyümenin arkasında ise bilindik bir durum yatıyor: Daha fazla sömürü... İşe paketleme bölümünde başladığını belirten Ali Purhan “En fazla 3 kiloluk malzeme indirip kaldırıyordum, vardiya düzenlemesi yapılıp listeler asılıyordu. 20 gün sonra bir bakıyorsun bölümler değişmiş, 30 kiloluk çuval kaldırdığımız bölümlere verilmişiz ya da bir anda kendimizi 60 derece sıcaklıkta temizlik yaparken buluyorduk. Altınmarka’da işimizin adı yoktu. İşe başlarken toz pembe bir tablo çiziliyor, ilerleyen günlerde ise bunun böyle olmadığını görüyoruz” diyor.

‘İŞÇİLER BEL VE BOYUN AĞRILARI ÇEKİYOR’

3 kişinin yapması gereken işi tek başına yaptığını ifade eden Purhan, çalışma koşullarınının zorluğundan iş kazası geçirdiğini söylüyor. Fabrikadaki işçilerinin hemen hemen hepsinin bel ve boyun ağrıları çektiğini ekleyen Purhan şöyle devam ediyor: “Eleman yok, mecburen idare edeceğiz dediler. İşe başladım bu sırada bel ağrısı çıktı. Fabrika doktoruna gittim, hastaneye sevk verdi, izin kağıdını şefe gösterdim, aldığım cevap şu: ‘Sürekli rapor alıyorsunuz, bu böyle devam edecekse bir formül bulalım.’ Ancak ben şefe ‘7 aydır burdayım ilk defa rapor alıyorum’ dedim sonra tekrar aynı işleri yapmaya devam ettim.”

‘SEN KADINSIN KONUŞMAYA HAKKIN YOK’

Benzer örneklerin çokça yaşandığını belirten Purhan, çalışma koşullarına itiraz eden bir kadın işçinin işten atıldığını şöyle anlatıyor: “Makinenin parçası gibi çalışan bir işçi kadın vardı, bant sistemi L olduğu için gelen ürünleri bantın gidiş yönüne göre yerleştiriyordu. Kadın şefe ‘Vücudum uyuştu, beni artık başka bölüme verin değişerek yapalım bu işi’ diyor. Şef olayı oparatöre anlatıyor. Operatör şefe ‘Kadının canı sıkılmış, dışarı gönderin biraz dolaşssın’ diyor, yani kadınla dalga geçiyor. Ya da operatör ‘Sen kadınsın konuşmaya hakkın yok’ diyebiliyor. Daha sonra kadın işten çıkarıldı.

‘İSTİFA EDERSEN1 MAAŞ FAZLA VERİRİZ!’

Kendisinin de DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye olduğu için işten çıkarıldığını aktaran Purhan, “Altınmarka sendika düşmalığıyla gündeme gelmek istemiyor. Bu nedenle de işten çıkarılırken bana ‘İsteğimle işten çıkıyorum’ diye kağıt imzalatılmak istendi. İşveren temsilcileri, bunun karşılığında da fazladan 1 maaş vereceklerine dair teklifte bulundu. ‘100 lira da verseniz ben sizinle anlaşma yapmam, ben çalışmak istiyorum illa işten çıkaracaksanız buyrun çıkarın’ dedim. Daha sonra bana performans düşüklüğünden dolayı işten atıldığımı söylediler. Avukatları bu sefer pazarlık yapmaya başladı, ‘Ne istiyorsun’ dediler. Ben ‘Borçlarım var, işime devam etmek istiyorum’ dedim. Onlar da beni çıkarmak zorunda olduklarını söylediler” dedi.

İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

Altınmarka’da genel işçi ücretleri, asgari ücret düzeyinde. İhtiyaçlarını karşılayamayan işçiler fazla mesailere kalarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Normal çalışma süresi 8 saat olsa da 12 saat çalışma yaygın. Ek iş yapan işçilerin sayısı da oldukça fazla. İşçiler haftada bir gün izin kullanırken, kakao bölümündeki işçilere ise istememelerine rağmen hafta içi izin kullandırılıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 10:07

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