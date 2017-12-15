Malatyalı kadınlar: Asgari ücretle  geçinmek ne mümkün!

Berfin Güler Malatya'da asgari ücreti işçi kadınlara sordu. Kadınlar işçilerden fedakarlık isteyen Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na tepkili.

Berfin GÜLER

Malatya

Kadınlar işçilerden fedakarlık bekliyoruz’ açıklamasını yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na tepkili. Çalışma koşullarının ağırlığından yakınan kadınlar emeklerinin karşılığını istiyor.

Tekstil fabrikasında çalışan İlknur “Asgari ücretle geçinmek ne mümkün? Günde 11 saat çalışıyoruz, aldığımız para emeğimizin karşılığı değil. Bazı günler iş yetişmezse 3-4 saat de mesaiye kaldığımız oluyor. Yani günde ortalama 13-14 saat çalıştığım oluyor. Gün içinde de en fazla bir saat mola hakkımız var. Sabah kahvaltımız 15 dakika, öğlen yemeğimiz 45 dakika. Ve sonunda aldığımız ücret 1400 lira. Sizce yeterli mi?” diye anlatıyor çalışma koşullarını. Asgari ücretle bir evin geçindirilemeyeceğini söyleyen İlknur devam ediyor: “Evde 5 kişiyiz. Faturalarımız, mutfak masraflarımız derken zaten 1400 lirayı geçiyor. Bizden fedakarlık yapmamızı beklemek yerine asgari ücreti en az 2 bin 500-3 bin lira yapmalılar.”

Bir kafede çalışan ve asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirten Esra ise koşullarını şu şekilde anlatıyor: “Bütün gün ayakta çalışıyorum, zaten iş çok yorucu, akşam temizliğini yapıp kafeyi kapatıyoruz. Aldığım ücret de hiçbir ihtiyacımı karşılamıyor. Asgari ücret en az 2 bin-3 bin lira arası olmalı.” Çalıştığı kafedeki şartlardan şikayetçi olan Hilal de, şartların çok ağır olduğunu bu nedenle işten çıkmak zorunda kaldığını belirtiyor: “Aldığım ücret yeterli değildi, üstelik de bütün gün ayakta bir koşturmaca içinde çalışıyordum. Emeğimin karşılılığı 1400 lira değil.”

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