Gıda-İş eski Genel Başkanı Celal Ovat hayatını kaybetti

DİSK’in eski Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda-İş Sendikası eski Genel Başkanı Celal Ovat yaşamını yitirdi.

DİSK’in eski Genel Başkan Yardımcısı ve Gıda-İş Sendikası eski Genel Başkanı Celal Ovat yaşamını yitirdi.

Celal Ovat için, saat 12.30’da DİSK Genel Merkezi önünde tören düzenlendi. Törende yapılan konuşmalarda, “Celal Ovat’ı mücadelemizde yaşatacağız” denildi. Törenin ardından Ovat’ın cenazesi Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ulucamii’ye götürüldü

1965’te Ağrı Doğubeyazıt’taki Güllüce köyünde doğan Ovat, 1982’de İstanbul’a geldi. 90’lı yıllarda Gıda-İş İstanbul Şube Başkanı olan Ovat, 2000 yılında Gıda-İş Genel Sekreterliği’ne, 2004’te de Gıda-İş Genel Başkanlığı’na ve DİSK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. (İSTANBUL)



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