Formula 1’in 20 pilotu sendikalı oldu 

Formula 1’de sendika dönemi başladı. Çarşamba günü tüm F1 pilotlarının ‘Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) isimli sendikaya üye oldukları açıklandı.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de (F1) sendika dönemi başladı. Çarşamba günü tüm F1 pilotlarının ‘Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) isimli sendikaya üye oldukları açıklandı.

20 pilotun birden sendikaya üye olmasının tarihte bir ilk olduğu, geçmişte farklı sebeplerden dolayı böyle bir durumun hiç yaşanmadığı belirtiliyor. Bugüne kadar bazı pilotlar sendika dışında kalmayı tercih ediyordu.

2021'deki büyük kural değişiklikleri öncesinde Formula 1'de tüm taşların yeri değişiyor. Sputnikín 'Motorsport.com' sitesinden aktardığı haberine göre Formula 1'i Bernie Ecclestone'den satın alan Amerikan Liberty Media, FIA ile birlikte sporu daha rekabetçi ve eğlenceli yaparak daha fazla taraftar çekmek istiyor. Bu süreçte pilotlar da kendi haklarını korumak istiyorlar. Sendikayla birlikte taleplerini dile getirecek olan pilotlar, aynı zamanda F1 Live gibi etkinliklere katılımları için daha fazla pay talep edecekler.

GPDA'nın yönetiminde şu anda Sebastian Vettel ve Romain Grosjean bulunuyor. Başkanlığı ise Alex Wurz yapıyor. Williams'ta görevi bulunan Wurz aynı zamanda GPDA'da göreve sahip. Wurz, 20 F1 pilotunu bu oluşuma katılmayı ikna ederek büyük bir iş başarmış oldu.

Bu başarıyı Wurz'un gelecekte kullanabileceği ve daha şimdiden 2021 FIA başkanlığı için aday olabileceği söyleniyor. (SPOR SERVİSİ)



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