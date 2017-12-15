Disney Fox'un çoğunu satın alıyor

Film ve TV şirketlerinden Disney, aynı sektörde faaliyet gösteren Fox'u satın alacak anlaşmaya vardı.

DW Türkçe’nin haberine göre, sinema ve televizyon eğlence sektöründe faaliyet gösteren Disney, aynı alanda birçok şirketi bulunan 21st Century Fox ve onun altında faaliyet gösteren Twentieth Century Fox şirketlerinin hisselerinin çoğunun yaklaşık 52 milyar dolar ile yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

1 ila 1,5 yıl içerisinde tamamlanması beklenen anlaşma aracılığıyla Disney, Fox'un film ve televizyon stüdyolarına, kablolu televizyon ağlarına ve uluslararası televizyon iştiraklerine sahip olacak.

Böylelikle Star Wars ve Karayip Korsanları gibi sinema serilerinin tüm haklarının sahibi Disney, portfolyosuna X-Men ve Deadpool çizgi roman serilerinin film hakları ile Avatar'ın yanı sıra, National Geographic kanalını ve The Simpsons gibi televizyon dizilerini de eklemiş olacak.

Anlaşmaya göre Disney ayrıca Fox'un 13,7 milyar dolarlık net borcunu da üstlenmiş olacak.

Disney 2012 yılında Star Wars'un tüm haklarını serinin yaratacısı George Lucas'tan 4,05 milyar dolar karşılığında satın almıştı

Anlaşma Fox'un özellikle muhafazakâr çevreler tarafından takip edilen haber ve iş dünyası ile spor kanallarını içermiyor.

Birleşmeden sonra başka bir çatı altında "yeni Fox" olarak hayatına devam edecek olan bu televizyon ağlarının kontrolü 86 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch ve oğullarında kalmaya devam edecek. (MEDYA SERVİSİ)

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