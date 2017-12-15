'Ömer Dinçer'in Habertürk'teki köşesine son verildi' iddiası

72. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in Habertürk'te yayımlanan yazılarına son verildiği iddia edildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde müsteşarı olan ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Ömer Dinçer'in, Habertürk'teki yazılarına son verildiği bildirildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sputnik'te aktarılan haberde Yavuz Oğhan'ın, RS FM’de hazırlayıp sunduğu Bidebunudinle programında Dinçer'in yazılarına son verdiğini belirtti. Oğhan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ömer Dinçer, Tayyip Erdoğan Başbakanken müsteşarlığını yaptı uzun zaman, devlette yeniden yapılanma üzerine çalıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptı, 4+4+4 gibi bir organizasyonun başındaydı. Ardından Çalışma Bakanlığı yaptı. Erdoğan’ın çok yakın çalışma arkadaşı. Habertürk’te haftada bir defa eğitimle veya siyasetle ilgili yazılar yazıyordu, Bu pazartesi yazısı yayımlanmadı. Biz de merak ettik. Bizim çevreye sorduğumuzda son dönemde yazdığı, biraz muhalif yaklaşımlı yazılar nedeniyle AKP’nin bundan rahatsız olduğu ve kurumla temasa geçtiği, kurumun bunu aslında Ömer Dinçer’e hissettirmediği ama Ömer Dinçer’e de bunların geldiği ve 'Yazmayayım bu kadar zor durumdaysanız' diyerek yazılarına son verildiğini görüyoruz. Çok yakın bir isim bu Ömer Dinçer içeriden dostça bir uyarıda bulunuyor. Ama bu uyarılara bile tahammül edilmediğini görüyoruz." (HABER MERKEZİ)

ÖMER DİNÇER HANGİ BAKANLIKLARDA BULUNDU?

1 Mayıs 2009 tarihli kabinede "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" olarak göreve başladı. Bu görevini 2011 yılında Ömer Çelik’e devreden Dinçer, o yıl Nimet Çubukçu’nun yerine "Milli Eğitim Bakanı" olarak göreve başladı. Lakin bu görevi de 2013 yılında Nabi Avcı’ya devretti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 08:43

www.evrensel.net