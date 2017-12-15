THY'den grev nedeniyle sefer iptali

İtalya'da bugün gerçekleştirecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları Roma ve Milano seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

İtalya'da bugün gerçekleştirecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları Roma ve Milano seferlerin karşılıklı olarak iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın gerçekleştirilecek grev nedeniyle TK-1865 İstanbul Roma, TK-1866 Roma-İstanbul, TK-1895 İstanbul-Milano ve TK-1896 Milano -İstanbul seferlerini iptal edildiği duyuruldu. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 02:25

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