Nusaybin Belediye Eş Başkanı Cengiz Kök tahliye edildi

Nusaybin Belediyesi eş başkanları Cengiz Kök ve Sara Kaya'ya açılan advanın 2. duruşmasında Eş Başkan Cengiz Kök tahliye edildi.

Tutuklu Nusaybin Belediye eş başkanları Cengiz Kök ve Sara Kaya hakkında açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Eş Başkan Kök tahliye edildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 13 Ocak günü evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıktan 14 gün sonra tutuklanan belediye eş başkanları Sara Kaya ve Cengiz Kök hakkında açılan davanın 2’nci duruşması görüldü. “devletin birlik ve bütünlüğünü bozma” iddiası ile yargılanan eşbaşkanların duruşması Mardin 4’nücü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. HDP ve DBP il ve ilçe örgütü üyelerinin yanı sıra çok sayıda kişinin izlediği duruşmaya, eşbaşkanlar Kök ve Kaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı.

SARA KAYA TAHLİYE EDİLMEDİ

Kimlik tespitleri ile duruşmayı başlatan mahkeme heyeti, ilk olarak tanıkları dinledi. Daha sonra savunma yapan eşbaşkanlar Kök ve Kaya haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti.



Avukat savunmalarının ardından heyet kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Sara Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, Cengiz Kök’ün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.



Bir sonraki duruşma 2 Mart 2018 tarihine ertelendi.



Kaya ve Kök tutuklandıktan sonra belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kayyum atanmıştı. (Mardin/MA)



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