Fransa'da trenle okul servisi çarpıştı, 4 öğrenci öldü

Fransa'nın güneyindeki Perpignan bölgesi yakınlarında, bir tren ile öğrencileri taşıyan otobüsün çarpıştı en az 4 öğrenci öldü, 19 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Perpignan bölgesi yakınlarında, bir tren ile öğrencileri taşıyan otobüsün çarpıştı en az 4 öğrenci öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneyindeki Perpignan bölgesi yakınlarında, bir tren ile öğrencileri taşıyan otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 öğrenci öldü, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Sputnik’in haberine göre, Perpignan'daki Millas kentinde gerçekleşen kazada en az 4 öğrenci yaşamını yitirirken, 7'si ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



İspanya sınırı yakınlarındaki Perpignan'ın 18 kilometre batısındaki Millas'ta trenin çarptığı okul servisinde yaklaşık 20 öğrenci bulunuyordu.

Kazanın ardından yaklaşık 70 kişilik yardım ekibi ve 4 helikopter olay yerine sevk edildi.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in olay yerine intikal edeceği kaydedildi.

Otobüste 13-17 yaş aralığındaki ortaokul ve liseli öğrencilerinin bulunduğu bildirildi.

Barbara ismindeki tren yolcusu, çarpışmanın çok güçlü olduğunu, trenin raydan çıkmasından korktuklarını aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Tüm kalbimle bu korkunç kazanın kurbanlarının ve ailelerinin yanındayım. Devletimiz onlara yardım etmek için tamamen seferber olmuş durumda" dedi. (DIŞ HABERLER)



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