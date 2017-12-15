Putin: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu basın toplantısında 'ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ABD' için, "Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum" dedi.

Suriye savaşının odağındaki göçmen krizine değinen Putin, Türkiye'nin kurduğu mülteci kamplarındaki çok sayıda göçmene destek vermekte zorlandığını ifade etti.

Putin, "Dünyadaki tüm iyi insanlar, bir arada göç sorununa çözüm aramadıkça, herkes bazı sorunlarla karşılaşacaktır. Terörist gruplar yoksul gruplardan kendilerine üye çeker" diye konuştu.

Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, Rusya'nın 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden ülkede hâlâ asker bulundurduğunu sordu.

"Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD daha sonra (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a karşı kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum."

'TRUMP'IN MEŞRUİYETİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Basın toplantısında Putin'e, Rusya'nın ABD'de geçen yıl Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi.

Putin, "Bu iddiaları ortaya atanlar Trump'ın meşruiyetine zarar vermeye çalışıyor" dedi.

‘KUZEY KORE'NİN NÜKLEER STATÜSÜNÜ TANIMIYORUZ’

Rusya lideri Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü ise tanımadıklarını söyledi.

Bu konuda tüm taraflara "gerginliği azaltma" çağrısı yapan Putin, ABD'den Kuzey Kore'ye fırlatılacak bir füzenin korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Putin konuşmasında "Rusya ve Ukrayna halklarının bir olduğunu" da savundu.

'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ'

Putin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bağımsızlık kararı çıkan eylül referandumuna ilişkin bir soruyla ilgili olarak, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geleceği konusunda, yasalar çerçevesinde hareket edilmeli ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in IKBY ile yaptığı işbirliğinin, 'hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Rosneft'in yararına olduğunu' söyledi.

Putin şöyle devam etti: "Kürtler ile geleneksel ve tarihi olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Bu sorunun karmaşıklığını her yanıyla anlıyorum. Fakat Kürt halkı ile ilişkilerimizi geliştirmemize hiçbir şeyin engel olmadığına inanıyoruz. İlişkilerimizi geliştireceğiz."

'EL KAİDE'Yİ YARATTILAR, O DA NEW YORK'U VURDU'

Putin'in Suriye'ye ilişkin çeşitli sorulara verdiği diğer yanıtlar şöyle:

"Terörizmin başlıca nedenlerinden bazıları, düşük eğitim oranı ve maddi geçim sorunları. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılmalı. Fakat ne Suriye ne de Rusya bunları tek başına düzeltebilir. O yüzden uluslararası toplumun desteğine gereksinim duyuyoruz."

"Suriye'ye (askeri) polis olarak Kuzey Kafkasyalı kişilerin gönderilmesi benim girişimindi. Bunun iyi sonuçları oldu. Zira bu kişiler cesur ve disiplinli."

"Suriye'de önemli olan, buradaki sürece dahil olanların terörist ya da radikal grupları kendi amaçlarına ulaşmak için kullanmayı istememesi. Ne oldu? El Kaide'yi yarattılar, o da New York'u vurdu."

'DONBASS'TA MİLİS BİRİMLER OLMASA, UKRAYNALI MİLLİYETÇİ TABURLAR SREBRENİTSA'DAKİNE BENZER BİR KATLİAM YAPAR'

Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde Rus birliklerinin bulunmadığını ancak bölgeye yönelik eylemleri püskürtebilecek milis birimler olduğunu açıkladı.

Putin, "Milis birimler karşı koymasa, Ukraynalı milliyetçi taburlar Donbass'ta Srebrenitsa'dakine benzer bir katliam yapar. Kiev, Donbass'la anlaşmak zorunda ancak bundan kaçınıyorlar. Bu tür sorunlar arabulucular üzerinden çözülmez" ifadesini kullandı.

'GELİN BU MESELEYİ YILBAŞINDAN ÖNCE ÇÖZELİM'

Kiev ile Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri arasındaki esir takasının Ukrayna'nın listeleri değiştirmesi nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyen Putin, "Gelin bu meseleyi yılbaşından önce çözelim" dedi.

BAĞIMSIZ ADAY OLARAK YARIŞACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısının başında önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacağını açıkladı.

Başarıları nedeniyle Rusya'da etkili bir muhalefet olmadığını savunan Putin, "Meydanlarda gürültü yapmakla iktidara gelinmez" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Ticaret Merkezi'ndeki basın toplantısına bu yıl 1600'den fazla gazeteci katıldı.

Basın toplantısı devlet televizyonundan canlı olarak yayınlandı.

Putin'in gazetecilerle bir araya geldiği bu basın toplantıları bazı çevrelerce bir "tek adam şovu" olarak nitelendiriliyor.

Bu basın toplantılarının en önemli özelliği, çok uzun olması.

Putin, 2008 yılındaki basın toplantısında 4 saat 40 dakika konuşarak rekor kırmıştı. (DIŞ HABERLER)



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