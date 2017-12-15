Mehmet Hakan Atilla, savunma için tanık kürsüsüne çıkacak

ABD’de İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Hakan Atilla yakın zamanda kendini savunmak için tanık kürsüsüne çıkacak.

ABD'de İran'a uygulanan yaptırımların yasa dışı yollarla delindiği iddiaları hakkında açılan davanın tek sanığı olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın "yakın bir zamanda" kendisini savunmak için tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor.

BBC Türkçe’nin New York'taki mahkemeyi izleyen ABD'li gazetecilerin attığı Twitter mesajlarından derlediği habere göre, Atilla'nın savunma makamı adına tanık kürsüsüne çıkartılacağı bugünkü duruşmanın ilk bölümünün ardından avukatları tarafından davanın hakimi Yargıç Richard Berman'a bildirildi.

New York'tan ilk gelen haberlerde, Atilla'nın bugün kürsüye çıkıp tanıklık yapabileceği ifade ediliyordu. Ancak daha sonra bazı kanıtlarla ilgili itirazlardan dolayı, savunma ekibi ve savcılık arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle Atilla'nın tanıklığı yarına bırakıldı ve mahkeme salonunda ABD'de tutuklandığı anki sorgusuna dair görüntülerin özetinin izletilmesinin duruşma sona erdirildi.

Atilla'nın yarın tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor.

Davanın tek sanığı olan Atilla'nın tanıklık yapmasına avukatlarının, kendi aleyhine olabilecek bir ifade verebileceği gerekçesiyle sıcak bakmadığı belirtiliyordu.



Davanın bugünkü oturumunda, 17 Aralık operasyonunda yer alan eski polis Hüseyin Korkmaz'ın dinlenmesine devam edildi.

Korkmaz'ın tanıklığıyla birlikte savcılık da elindeki tanık, bilgi ve bulguların tamamını mahkemeye sunmuş oldu. Bundan sonra savunmanın tanıkları ve karşı belgeleri mahkemeye sunulacak.

Korkmaz, New York Güney Savcılığı'nın davada kanıt olarak sunduğu belgeleri ABD'ye nasıl getirdiğine dair detayları aktardı. Savunma avukatları da Korkmaz'ın Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılarına yönelik sorular yöneltti.

Korkmaz, Gülen Cemaati ile ilişkisi olmadığını iddia etti.

Korkmaz, ABD'ye getirdiği belgeleri "bir savcı ve bazı polis memurlarından aldığını" ve soruşturmaya ait el yazısıyla aldığı kendi notları imha ettiğini öne sürdü.

Korkmaz, CD'lerde aldığı dinleme kayıtları, belge ve fotoğrafları harici disklere aktardığını ve şifreleyerek ABD'ye taşıdığını savundu.

Korkmaz ayrıca, Türkiye'den kaçak yollarla ayrılarak suç işlediğini kabul etti. (DIŞ HABERLER)



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