İsveç medyası Alevileri keşfediyor

İsveç medyası, Türkiye'deki Alevilerin yaşam koşullarını ve uğradıkları baskıları gündeme getirdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

1990’lı yılların ortalarında ilk derneklerini kurmalarına rağmen İsveç medyası ülkede sayıları on binleri bulan Alevileri yeni keşfetmeye başladı.

Son bir yıl içinde İsveç medyasında Alevilerin inanç, gelenek ve kültürlerini konu alan pek çok makale, tartışma yazıları ve söyleşiler yayımlandı. Son olarak da Gazeteci Bo Ture Larsson, Västervik Gazetesi’nin bugünkü sayısında Türkiye’de yaşayan Alevilerin yaşam koşullarını ve uğradıkları baskıları gündeme getirdi.

‘IŞIĞIN ÇOCUKLARI HAKLARINI İSTİYOR’

“Türkiye’de Aleviler: Işığın çocukları haklarını istiyor” başlıklı makalede, İsveç’in belki de dünyanın en eski inancını keşfettiği belirtilen makalede Türkiye’de en az 10 milyon, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 1 milyon Alevinin yaşadığına dikkat çekiliyor.

80 milyonluk Türkiye’de Kürt ve Türk Alevilerin sayısının 20 milyon olduğu tahminlerinin yapıldığını belirten Larsson, “Kesin olmayan rakamlar neden?” sorusuna yanıt arıyor.

Alevilerin her zaman eğemenlerle, son olarak ülkenin temellerini atan Kemal Atatürk ve günümüzün hafif İslamcı hükümeti ile sorunları olduğunu hatırlatan Larsson, Alevilerin sistem tarafından dışlandıklarını şu cümlelerle özetliyor:

“Halkın ödedikleri vergilerden yılda 40 milyar kron ödenek alan Diyanet 100 bin imamla 85 bin camide Sunniliğin vaizliğini yapıyor. Aleviler, benimsemedikleri bir inancı okullarda çocuklarının öğrenmeleri için vergi ödüyor. Kendine Alevi diyen hakim, general ve vali yok. En büyük muhalefet partisinin lideri Alevi ama O bununla övünmüyor.”

'ALEVİ KADINLARI İSVEÇ’TE YERLERİNİ ALIYOR'

Fria Gazetesi’nde de bir süre önce, İsveç’teki Alevi kadınlarının yaşam ve toplum içerisindeki yerlerini ele alan “Alevi kadınları İsveç’te yerlerini alıyor” başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede İsveç’de çok az sayıda kişinin Alevilik inancından haberi olduğu belirtildikten sonra Gül, Güneş ve Nejla adındaki üç kadının, Alevilik inancında kadınların İsveç’te çoğunluk kültüründeki kadınların pozisyon ve olanaklarına sahip olduğunu söylediği aktarılıyor. Alevi kültürü hakkında açıklamalarda bulunan kadınlar, Alevilerin ayrımcılık ve baskılardan dolayı topraklarını terk ederek başka ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

İSVEÇ’İN İLK CEMEVİ UPPSALA’DA AÇILACAK

İsveç, 2015 yılının Haziran ayında Aleviliği inanç olarak kabul etti ve Alevi dernek ve kuruluşlarına maddi destekte bulunmayı kararlaştırdı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’na bağlı olarak çalışma yürüten İsveç Alevi Federasyonu’nun İsveç’in 7 yerleşim biriminde derneği bulunuyor. Federasyon, İsveç’in ilk cemevini Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Uppsala ilinde açmak için geçtiğimiz yıl çalışmaları başlatmıştı.

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