İsrail Gazze’yi bombaladı, Batı Şeria’da gözaltılar sürüyor

İsrail ordusunun dün gece Gazze’deki Hamas hedeflerini bombaladığı bildirildi. Batı Şeria’da ise en az 11 gencin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail gece Gazze’yi bombalarken Batı Şeria’daki gözaltılar sürüyor. İsrail ordusunun dün gece Gazze’deki Hamas hedeflerini bombaladığı bildirildi. Batı Şeria’da operasyonları sürdüren İsrailli askerlerinin, rahatsızlandıkları için bir ambulansta bindirilen iki kız çocuğu dahil, 11 genci gözaltına aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, “Çarşamba gecesi geç saatlerinde İsrail ordusunun daha önce Gazze’den İsrail’e atılan üç rokete yanıt olarak Gazze’deki üç Hamas hedefini” vurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, vurulan hedeflerin “Hamas’a ait silah depoları ve eğitim tesisleri” olduğu kaydedildi.

Bu arada, Gazze’den İsrail’e atılan roketlerden ikisi İsrail’in hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilirken birinin de İsrail’in güneyinde açık bir araziye düştüğü, bunun sonucunda bir kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

BATI ŞERİA’DAKİ 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, Filistin medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı ardından protesto gösterilerinin yapıldığı Batı Şeria’ın çeşitli yerlerinde önceki gün toplam 11 gencin İsrailli askerlerce gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların arasında bölgede göstericiler ile askerler arasında patlak veren çatışmalar sırasında nefes alma zorluğunu çeken biri 17 yaşında olmak üzere iki kadın da bulunuyor. Kadınların bildirildikleri ambulansta askerler tarafından gözaltına alındığına da dikkat çekildi.

PENCE’NİN KUDÜS ZİYARETİ ‘ERTELENDİ’

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının “mimarı” olarak nitelenen Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin Pazar gününde başlayarak İsrail’e yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Jerusalem Post, “ABD Başkanı Mike Pence’nın İsrail ziyaretini erteledi” başlıklı haberinde, Mike Pence’nın ziyaretinin birkaç gün ertelendiğinin, ziyaret sırasında hitap etmesi öngörülen İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından teyit edildiğini kaydetti.Knesset’in Pence’nın “Salı veya Çarşamba” İsrail’e geleceğini söylediğini kaydeden gazete, ziyaretin ertelemesinin nedeni olarak da “Kongre’deki vergi reformu meseleleri”ni gösterdi. (DIŞ HABERLER)

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