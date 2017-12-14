İsveç’te emeklilik yaşı 64'e yükseliyor

İsveç’te hükümet ortakları ve 4 muhalefet partisi, emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e yükseltilmesi üzerinde anlaştı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te hükümet ortakları, Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller, 4 muhalefet partisi ile birlikte emeklilik yaşının yükseltilmesi üzerinde anlaştı. Çalışanlar en erken 64 yaşında emekli olabilecek. İsteyenler de 69 yaşına kadar çalışabilecek. Günümüzde 61 yaşını dolduranlar istedikleri takdirde emekli olabiliyor.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi uzun süredir siyasi partiler tarafından tartışılıyordu. Bugün kamuoyuna açıklanan ve partilerin üzerinde görüş birliğine vardığı anlaşma uyarınca çalışanlar 2020 yılından itibaren en erken 62 yaşında, 2023 yılından itibaren de 63 yaşında emekli olabilecek. 2026 yılından itibaren ise emekli olabilmek için 64 yaşını doldurma şartı aranacak. Hiç geliri olmayan ve az geliri olanların emeklilik yaşı ise 65’den 66’ya yükseltildi.

Günümüzde emekli olma hakkını elde edenler 67 yaşına kadar çalışabiliyor. Partiler arasındaki anlaşma uyarınca isteyenler 69 yaşına kadar çalışabilecek.

İŞÇİ KONFEDERASYONUNDAN DESTEK

Partiler, ortalama insan yaşamının arttığı için emeklilik sisteminin korunması ve emeklilik aylıklarının ödenebilmesi amacıyla emeklilik yaşının artırılmasının zorunlu olduğunu savunuyor. İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Karl-Petter Thorwaldsson, yapılan değişiklikleri genelde olumlu bulunduğunu söylerken İnşaat İşçileri Federasyonu Başkanı Johan Lindholm, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıktı. İsveç’te inşaat işçilerinin zor, yıpratıcı ve tehlikeli işlerde çalıştığını hatırlatan Lindholm, emeklilik yaşının yükseltilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve pek çok inşaat işçisinin tüm yaşamları boyunca çalışmalarına güçlerinin yetmeyeceğini söyledi.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİL ÖDENTİSİ YÜKSELTİLMELİ

Bir sendikal düşünce kuruluşu olan Katalys de, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıktı. Kuruluş tarafından hazırlanan ve bugün kamuoyuna açıklanan raporda, günümüzdeki emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığı belirtilmekle birlikte çözümün emeklilik yaşının yükseltilmesinden değil düşük olan emeklilik ödentilerinden artırılmasından geçtiği değerlendirmesi yapılıyor. Belediye ve kamu kurumlarından emekli olanların maaşlarının yüzde 46,8’ini, sanayi işçilerinin yüzde 47,4’ünü aldıkları belirtilen raporda emeklilerin geçim sıkıntısı içinde oldukları ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sosyal yardım kurumlarına başvurmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiliyor. Emekli olanların yoksulluk içinde yaşamalarının önlenmesi için emeklilik ödentilerinin gelirlerinin yüze 60-70’e yükseltilmesi isteniyor.

www.evrensel.net