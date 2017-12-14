Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu gözaltına alındı

Gezi direnişi sırasında yaralanan Aydın Aydoğan Erdoğan hakkında şikayetçi oldu, gözaltına alındı. Aydoğan daha sonra serbest bırakıldı.

Gezi Parkı Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden ayrıştırdığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na başvuran Aydoğan, suç duyurusu dilekçesinde, “Şahsımı yaklaşık 4.5 yıldır basın yolu ile hedef gösteren AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda Gezi olaylarına karışanlar için ‘çapulcu’, ‘hain’, ‘kemirgen’, ‘terörist’ ve ‘dış mihrakların piyonu’ diyerek ve ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine karşı katılanlar Geziciler değildir diyerek toplumu, halkı sosyal ve sınıf bölge üzerinden ayrıştırdığı için kendisi hakkında şikâyetçiyim” dedi.



4.5 yıldır sıkıntılar çektiğini vurgulayan Aydoğan, dilekçesinde “Gezi olaylarına katılanlar esasen mağdur durumdadır. Ben esasen yaralandığım için iş güç yapamaz durumdayım. Bende astım çıktı. Vücut bütünlüğüm bozuldu. Televizyonlarda Gezi parkına katılanlar için uygun olmayan sözler sarf etmesi bizleri üzmektedir. Bu nedenle şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.



Aydın Aydoğan, suç duyurusunun ardından gözaltına alındı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla ifadesi alınan Aydoğan, daha sonra serbest bırakıldı. (İSTANBUL)

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