Belediye işçilerinin kadro mücadelesi sürüyor

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, İstanbul ve Adana’da yaptıkları eylemle kayıtsız, şartsız kadro istedi. Kadro talebinin her seçim öncesi istismar edildiğine dikkat çeken işçiler, hükümetten yapılan açıklamaların kadro talebini yine boşa çıkardığını söyledi. İşçiler kadro için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

İstanbul’da Kadıköy, Kartal, Pendik, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde çalışan bini aşkın işçi, Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube’nin çağrısıyla Kadıköy Çarşı’da bir araya gelerek Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte “Kadro hakkımız söke söke alırız”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Ayrımsız şartsız herkese kadro”, “Hükümet yasanı al başına çal”, “Taşeron sistem yasaklansın” sloganları atıldı. Eyleme CHP, Emek Partisi, HDP, ESP temsilcileri de katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Tanyeri, “Yüz binlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere yapılarak atılacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi” dedi. Belediye işçileri için kadro değil, şirkete geçmenin öngörüldüğünü dile getiren Tanyeri, kayyım atanan belediyelerde işten atılan binlerce taşeron işçisinin de bu yasadan yararlanıp yararlanamayacağının belirsiz olduğunu, ilave tediye hakkının korunması gerektiğini söyledi. “Yapılacak yasa değişikliğinden haksız yere işten atılan tüm taşeron işçisi arkadaşlarımız yararlanmalıdır” diyen Tanyeri, hükümetin kadro konusunda ayrımcı anlayışı terk etmesini beklediklerini söyledi: “Belediye hizmetlerinde, il özel idarelerinde ve KİT’lerde çalışan taşeron şirket işçileri ile hali hazırda belediye şirketlerinde çalışan işçilere de güvenceli, süresiz kamu kadrosu verilmesi temel talebimizdir. Yapılacak düzenlemenin bu eksiklikler giderilerek değiştirilmesini bir kez daha buradan haykırıyoruz ve hükümeti Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.”

ADANA’DA EYLEM YAPILDI

Adana’da İnönü Parkı’nda yapılan eylemden, konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “Hükümete sesleniyoruz. Yanımızda işçi arkadaşlarımız var. Bu parkın temizliğini, düzenini, güvenliğini, kanalizasyonunu, asfaltını sağlayan bu işçiler karşısında ayrım yapmayın. Bu insanlar kamunun işini yapıyor. Bu insanlara vereceğiniz kadro analarının ak sütü gibi helaldir” dedi. Cumhurbaşkanı ve bakanların yaptıkları açıklamalara dikkat çeken Gündoğdu, bu açıklamalarla yüz binlerce işçinin kadro beklentisinin boşa çıkarıldığını ifade etti. AKP döneminde asgari ücretin milli gelir artışının grisinde kaldığını ve dolar olarak da eridiğini belirten Gündoğdu, net 2300 lira asgari ücret istediklerini söyledi. Eylemde ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanıması ve Filistinliler üzerindeki baskılar da protesto edildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

KESK: İhraçlar iade edilsin, taşerona şartsız kadro verilsin

DİSK, tüm taşeron işçilere ayrımsız, koşulsuz kadro istedi

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 12:52

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