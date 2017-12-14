Bursa'daki fabrika patlaması: Patron asli kusurlu

Bursa'da 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı iplik-boy fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu: Patron asli kusurlu

Halil ÖZÇOBAN

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı Gökkuşağı iplik-boya fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Raporda, patlamanın ‘yorgun kazan’ın yüksek basınca dayanamaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Gürsu’da geçen 8 Kasım’da, Şükrü Demir’e fabrikada meydna gelen olayda işçiler Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Demir’in oğlu Yavuz Demir yaşamını yitirdi, 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan ve oğlunun cenaze törenine katılmasına izin verilen Şükrü Demir ile İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tongaç, tutuklandı.

Bilirkişi heyetince hazırlanan raporda; ‘basınç artışı, ani basınç düşüşü, korozyon oluşumu ve ısıtma yüzeyinde oluşacak kireç taşı oluşumu’ gibi etkenlerin kazanların patlamasına neden olabileceği belirtildi. Bu nedenle, kazanların her 5 yılda bir peryodik bakımlarının yapılması gerektiği vurgulanarak, vananın geç açılmasıyla basıncın yükselmesi sonucu ‘yorgun kazan’ın patladığı görüşüne yer verildi.

Bilirkişi heyeti, raporda, olayın ‘kasıt olmaksızın iş kazası’ sonucu meydana geldiği görüşüne yer verdi. Raporda, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini denetlemeyen, risk değerlendirmesi yapmayan, buhar kazanlarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmeyip basınç testi yapmamakla suçlanan Şükrü Demir’in ‘asli kusurlu’, gerekli eğitimlerini imza karşılığı veren İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tongaç’ın ise ‘suçsuz’ olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporları doğrultusunda Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür’ün, Şükrü Demir ile Tuğba Tongaç hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından 2-15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılması için hazırladığı dosya, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Kusurlu olmadığı belirtilen Tuğba Tongaç ise tutuklu bulunduğu Bursa E Tıpı Kapalı Cezaevinden tahliye edildi. Şükrü Demir’in tahliye istemi ise kabul edilmedi. (Bursa/DHA)

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