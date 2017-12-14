Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli istifa etti

AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Gedikli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP kurucu üyesi Bülent Gedikli, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Gedikli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararının yeni olmadığını belirtti ve Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’ndeki görevlerine devam edeceğini söyledi.

Gedikli'nin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu yeni bir karar değildi.

Kardemir Anonomim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Siyasetimizi koltuklarda değil sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor.

Başta 16 yıl önce birlikte AK Parti'mizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

AK Parti Kurucu Üyesi

Dr. Bülent Gedikli"

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 17:39

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