Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara namaz çağrısı

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Kaymakamlığından gelen talimat üzerine ilçedeki tüm okullara toplu sabah namazı çağrısı yaptı.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Fatih Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilçedeki tüm resmi ve özel okullara gönderilmek üzere ‘Sabah namazı programı’ başlıklı bir yazı gönderdi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencsi ve Fatih İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı M.F.T, Fatih Kaymakamlığından ilçedeki tüm öğrencilerle birlikte Cuma günü sabah namazı kılmayı talep etti. Kaymakamlık da bu talebi onaylayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilçedeki tüm resmi ve özel okullara gönderilmek üzere çağrı metni gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen çağrı metninde, tüm öğrenciler Cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Cami'inde kılınacak sabah namazına davet edildi.

Fatih Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Fatih İlçe Öğrenci Meclis Başkanı M.F.T 15.12.2017 Cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Caminde Fatih ilçesinde eğitim öğretim gören tüm öğrencilerle beraber sabah namazı programı yapmak istemekte ve programın Müdürlüğümüze bağlı tüm okullara duyurulması talep etmektedir. Talepleri Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.”

Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm okullara aşağıdaki yazıyı gönderdi:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen sabah namazı çağrısı

Öte yandan konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü telefonlarımıza cevap vermedi.

Mili Eğitim Müdürlüğü öğrencilere sabah namazı çağrısı yaptı

İzmir'de öğrenciler zorla tarikat sohbetlerine gönderiliyor

Okullarda 'bilgi yarışması': Sorular Nakşibendi Şeyhinden!

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 23:31

www.evrensel.net