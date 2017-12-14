‘Emniyetin yeni uygulaması itirafçılık’

Gözaltına alınan kişilere itirafçılığın dayatıldığını söyleyen Avukat Tugay Bek, 'Bu durum sistematik bir hal aldı' dedi.

Son dönemde emniyetin gözaltına alınan kişilere itirafçılık dayattığını söyleyen Avukat Tugay Bek, “İtirafçı beyanları aynı suçtan gözaltına alınan kişilere yaptırılıyor. Özellikle Adana Emniyeti’nde bunun sistematik bir hal aldığını görüyoruz” dedi.

Adana ve Mersin’de son dönemde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların götürüldükleri İl Emniyet Müdürlüğü’nde itirafçılığa zorlandığı belirtildi. Avukat Tugay Bek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından emniyetin sistematik olarak siyasi operasyonlarda gözaltına alınanların itirafçılığa zorladığını belirterek, operasyonların ise gizli tanık ve itirafçıların beyanlarıyla yapıldığını söyledi.

‘İTİRAFÇILIK BASKISI YAPILIYOR’

Emniyetin daha önce fiziki ve teknik takiplere dayandırılarak soruşturma dosyalarını oluşturduğunu dile getiren Bek “Şu an emniyetin bu fiziki ve teknik takiplerinin yerini itirafçı beyanları aldı. Artık itirafçı beyanları üzerinden bu soruşturmaların yürütüldüğünü görüyoruz. İtirafçı beyanları, aynı suçtan gözaltına alınan kişilere yaptırılıyor. Emniyet, OHAL koşullarında uzun süreli gözaltıları fırsata çevirip, yaratmış olduğu psikolojik ortamın ürünü olarak yoğun bir şekilde gözaltına aldığı veya tutukladığı kişilere itirafçı olma yönünde baskı uyguluyor” dedi. Bu uygulamanın Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nde sistematik bir hal aldığını vurgulayan Bek, son süreçteki operasyonların da bu beyanlar üzerinden yapıldığını ve yurttaşların bu gizli tanık ve itirafçı beyanları ile oluşturulan dosya kapsamında tutuklandığını aktardı. Bek, “Bu itirafçı beyanlarıyla örülmek istenilen yargı kıskacına bir an önce son verilmesini istiyoruz” dedi. (Adana/MA)

www.evrensel.net