Aladağ yurt yangınında sanıklar sorumluluktan kaçıyor

Aladağ yurt yangını davası avukatları: Duruşmalarda sanıklar ‘Ben denetim yaptım. Amirime bildirdim' diyerek sorumluluktan kaçıyor.

Aladağ’da yurt yangınına ilişkin görülen davanın son duruşmasını değerlendiren avukatlar duruşmada ifade veren kamu görevlilerinin , “Ben denetim yaptım. Amirime bildirdim” diyerek sorumluktan kaçtıklarını söylediler.

Adana’nın Aladağ ilçesinde 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 çocuğun da yaralandığı Aladağ yurt faciasıyla ilgili ihmali olan kamu görevlilerinin davasının birleştirilmesinden sonra ilk duruşma 11 Aralık’ta görüldü. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 5’i kamu görevlisi 14 kişinin yargılandığı davanın duruşmasını değerlendiren Sosyal Haklar Derneği (SHD) üyesi ve mağdur ailelerin avukatı Can Atalay, yurdu denetleyen denetçilerin yurttaki eksiklikleri görmesine rağmen bu durumu kayıt altına almadıklarını söyledi.

Denetçilerin mevzuatı iyi bilmelerine rağmen Süleymancı Cemaati’nin yönlendirmesiyle denetim yaptıklarının açıkça görüldüğünü vurgulayan Atalay, “Davanın başından sonuna kadar kamuoyunun desteğine ihtiyaç vardır. Kamuoyu bu davaya destek vermelidir” dedi.

‘EĞİTİM ALMAMIŞ OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL’

Avukat Ömer Gökhan Çelik de, duruşmada facianın birincil sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmaya başlanmasının olumlu olduğunu söyleyerek, mahkemedeki ifadelerle facianın göz göre göre geldiğinin ifade edildiğini belirtti. Yurdu denetleyen kamu görevlilerinin yangınla ilgili eğitim almadıklarını hatırlatan Çelik, denetime giden eğitimcilerin yangınla ilgili bilgilerinin olması gerektiğine değinerek, “Hepimiz iyi biliriz ki temel eğitimde sivil savunma ve yangınla ilgili eğitim alınır. Doğru veya yanlış eğitim verilir. Sanıkların, ‘biz eğitim almadık. Lastik kapı uygun mu değil mi bilmiyorum’ gibi savunmaları oldu. Bunun için eğitim almaya gerek yoktur. Tutmak zorunda oldukları 45 maddelik tutanak, orada yangınla ilgili önlemler alınmış mı kısmı herhangi bir teknik bilgi gerektirmemektedir” dedi.

Sanıkların “Ben denetim yaptım. Amirime bildirdim. Ben sorumluluğumu yerine getirdim” diyerek, sorumluk ve yükümlülükten kaçtıklarını aktaran Çelik, “Davanın birleştirilmesiyle birlikte mahkeme kamu görevlileri hakkında bilirkişi raporu için Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdi. Bu rapor kamu görevlilerinin olaydaki kusurlarının ortaya çıkarılması mahiyetinde önemlidir” diye kaydetti.

‘SANIKLAR YANGINDAN SORUMLUDUR’

“Yangından yurt, dernek ve kamu görevlileri sorumludur” diyen Çelik, bu kişilerin birbirinden haberdar olduğunu, organize bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Bu davada kamu görevlileri ile cemaat üyeleri arasında, ‘Al gülüm ver gülüm. Al takke ver külah’ mantığı işletiliyor. ‘Benim sorumluluğum yok. Benim inisiyatifim yok’ diyerek olaydaki kusurlarını örtemezler” dedi. Son mahkemede kamu görevlileriyle yurt sorumluları arasındaki ilişkinin ilginçliğinin görüldüğünü dile getiren Çelik, sanıkların kendi aralarında örgütlü davrandıklarını söyledi. (Adana/MA)

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