ŞPO: İLBANK’ın işi arsa komisyonculuğu değil

İzmir Şehir Plancıları Odası, İller Bankası'na ait alanda yapılaşma oranını artıran imar değişikliğine tepki gösterdi.

İzmir'de Buca Kaynaklar yolu güzergahında bulunan ve mülkiyeti İller Bankası’na (İLBANK) ait alandaki yapılaşma oranının arttıran imar değişikliğine Şehir Plancıları Odası’ndan (ŞPO) itiraz geldi. Oda, İLBANK’ın görevinin arsa komisyonculuğu olmadığını ifade etti.

İzmir’in kent merkezin yoğunluk diğer taraftan kent dışındaki alanlara yönelimi arttırmış durumda. Son olarak İzmir’in Buca ilçesindeki Kaynaklar yolu üzerinde bulunan ve Sebze ve Meyve Hali yakınlarındaki alanda yapılaşmayı arttıran düzenlemeler yapıldı.

ŞPO, söz konusu imar değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son yıllarda imar planı değişiklikleri ile kamusal alanların, doğal alanların katledişine yönelik sürekli olarak yeni kararların alındığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bakanlık tarafından onaylanan imar planı içerisindeki alanlar uydu fotoğraflarından da görülebileceği gibi Ağaçlık karakteri yüksek doğal alanlardır. Öyle ki bu alanın planlama süreci incelendiğinde doymak bilmeyen rant baskısının yaşam alanlarını ne hale getirdiği rahatlıkla görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

İLBANK ‘ın görevinin arsa komisyonculuğu olmadığının belirtildiği açıklama şöyle sürdürüldü “Bu bölgenin Tahtalı Havzası sınırları içerisinde yer alması nedeni ile ayrı bir önemi vardır. Tahtalı Havzasını kirletici, bölgenin yoğunluğunu arttırıcı kararlar İzmirlinin suyunu kirletmektir. Bu nedenle, hiçbir bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan, doğal alanları yok edici, ranta yönelik bu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar irdelenmesi ve bir an önce kararın iptal edilmesini bekliyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

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